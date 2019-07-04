РИАМО - 4 июл. Единая биометрическая система (ЕБС), внедряемая российскими банками, будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому или поддельному паспорту, пишет газета «Известия».

«Возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенном в Госдуму, это предусмотрено», - пояснил представитель «Ростелекома», который является оператором ЕБС.

На сегодняшний день законодательно ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Но в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством.

Благодаря собственным системам распознавания внешности, которые сегодня есть у банков, помогли сберечь финансовым организациям в прошлом году не менее 1 миллиарда рублей. По мнению опрошенных газетой экспертов, распространение ЕБС позволит полностью исключить оформление кредитов по поддельным документам.

При этом у системы есть и свои минусы. Например, известны случаи, когда биометрия не распознает одного и того же человека из-за того, что он постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло лицо. Но биометрия постоянно развивается, поэтому скоро и эти проблемы будут устранены.

Как уточнил изданию один из экспертов, сейчас банки не очень активно пользуются ЕБС, так как не желают делиться информацией о своих клиентах с другими. Но постепенно интерес к системе будет расти — у тех, кто подключен к системе, будет преимущество перед теми, кто работает вне ее.

Директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов уточнил, что эффективность ЕБС зависит от количества информации в ней, но сейчас клиенты с большой неохотой сдают слепки лица и голоса и пользуются услугами с помощью биометрии, так как у многих появляются ассоциации с «большим братом». Для полноценной и эффективной работы системы люди должны понимать, что она направлена на повышение комфорта и безопасности их собственного обслуживания.