РИАМО - 4 июл. Продуктивным и насыщенным оказался конец июня для спортсмена отделения легкой атлетики СШОР «Динамо-Дмитров» Ильи Алдошина, он выиграл серебро на первенстве России по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы администрации Дмитровского округа.

С 27 по 30 июня в Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

«Все три соревновательных дня Илья провел в сложной борьбе. Отбежав предварительные забеги на 400 метров, он отобрался в финал, опередив более сорока соперников, а также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В финале легкоатлет улучшил свой результат на полсекунды и занял итоговое шестое место. А на следующий день в заключительном виде программы, в эстафете 4 на 400 метров, Илья уже поднялся на вторую ступень пьедестала почета, завоевав серебро первенства», — говорится в сообщении.

Спортсмена и его тренера, у которого он тренируется с первого класса, Ольгу Эшкинину поздравили с высокими результатами и пожелали новых успехов.