РИАМО - 4 июл. Автомобилистам столицы рекомендовали парковать машины вдали от деревьев и широкоформатных рекламных конструкций из-за порывистого ветра в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте московского паркинга.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра в 12-17 метров в секунду.

«Будьте осторожны: паркуйте машины вдали от деревьев и широкоформатных рекламных конструкций», — говорится в сообщении.

Горожанам также рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Кроме того, во время сильного ветра нельзя укрываться под деревьями.