РИАМО - 4 июл. В честь Дня семьи, любви и верности почти 20 столичных парков подготовили различные праздничные мероприятия, которые пройдут с 6 по 8 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Особую программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили 18 столичных парков. Праздничные мероприятия пройдут в зонах отдыха 6, 7 и 8 июля. Горожан ждут фестивали, концерты, семейные конкурсы, игры и многое другое», - говорится в сообщении.

Так, любителям танцев и исторических костюмов стоит посетить парк «Зарядье» 8 июля. С 19:00 на сцене большого амфитеатра можно будет увидеть настоящий бал. Танцоры в нарядах образца XVIII - начала XX века закружатся в вальсе, а также исполнят мазурку, польку и полонез.

© сайт мэра Москвы

Спектакль мимов увидят гости парка Победы на Поклонной горе 7 июля. Посмотреть шоу можно на детской площадке в 10:00. Там же организуют серию занятий, на которых научат делать открытки и разноцветные браслеты, расписывать японские фонарики из тонкой рисовой бумаги.

Для тех, кто интересуется историей, географией и этнографией, прочитают лекцию о семейных традициях в разных странах. А поклонники активного отдыха смогут принять участие в семейной эстафете - конкурсе с загадками и спортивными заданиями.

Парк «Сокольники» 6 июля приглашает посетить необычный фестиваль «АРТамаран». Он пройдет с 15:00 до 18:00 на берегу Большого Путяевского пруда, где установят несколько так называемых артамаранов - арт-объектов в виде морских снастей (спасательные круги, якоря, штурвалы). Участникам предстоит разрисовать их. Краски и кисточки выдадут на месте бесплатно.

«Особую программу в честь праздника подготовили и в саду «Эрмитаж». Послушать концерт с участием вокалистов проекта «Голос. Дети» можно будет в 19:30 на Щукинской сцене 7 июля. А 8 июля в это же время на сцене парка выступят фольклорные коллективы, а также солисты Большого театра и других театров Москвы. Будут исполнены песни о любви и верности», - отмечается в материале.

© сайт мэра Москвы

Тем, кто любит пешеходные прогулки, следует посетить парк Горького 8 июля. В День семьи, любви и верности гостей ждут бесплатные экскурсии «14 историй о любви». Они начнутся в 11:00 и 13:00. На прогулках расскажут, как проводили время в парке знаменитые пары, в том числе Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина Вторая и Григорий Орлов, а также император Николай Первый со своей супругой Александрой Федоровной.

В 15:00 начнется квест «Лабиринт любви». Его участникам предстоит разгадать различные загадки, чтобы найти самое романтичное место парка. Победители получат подарки. Поучаствовать в экскурсиях и квесте могут не только взрослые, но и дети старше 10 лет в сопровождении родителей. Записаться на экскурсию или квест можно онлайн.

«7 июля в детском парке имени Прямикова прочтут лекции психологи: они расскажут о тонкостях воспитания детей и преодолении семейных кризисов. Специалисты также будут бесплатно консультировать всех желающих. Кроме того, в этом парке в день праздника с 16:00 можно будет послушать концерты популярных исполнителей, позаниматься физкультурой на свежем воздухе под руководством инструкторов. А мальчишки и девчонки смогут поиграть в популярные настольные игры — «Дженгу», «Диксит» и «Калейдос», - добавляется на сайте.

Одной из основных площадок празднования Дня семьи, любви и верности станет музей-заповедник «Царицыно». 7 июля с 12:00 до 22:00 там пройдет фестиваль «Московская семья», гости которого смогут посмотреть выступления известных артистов, посетить мастер-классы и поучаствовать в спортивных состязаниях.

© сайт мэра Москвы

Отпраздновать День семьи, любви и верности 8 июля приглашает и Лианозовский парк. Все желающие могут пройти викторину на знание русских поговорок о семье. В музыкальной программе парка — выступление фольклорного ансамбля, танцевальных коллективов, музыкальных групп и сольных исполнителей.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. 8 июля считается альтернативой западному Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

В этот день город традиционно украшают открытки с ромашками — символом семейного единства, а многие влюбленные выбирают даты, близкие к празднику, для заключения брака. За последние пять лет к нему приурочили свадьбы более 3 тысяч пар.

В предпраздничные дни, 5 и 6 июля, свадьбы сыграют 1,3 тысячи пар. Кроме того, в этом году 8 июля в Москве впервые будут проводить торжественные церемонии бракосочетания, несмотря на выходной для ЗАГСов день.