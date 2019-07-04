РИАМО - 4 июл. В январе-мае 2019 года объем работ в строительстве в столице составил 103,7% к соответствующему периоду 2018 года, в мае в городе построили 1553 квартиры, говорится в документах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе-мае 2019 года, составил 309,138 миллиарда рублей, или 103,7% к соответствующему периоду предыдущего года», — говорится в документах.

В мае 2019 года организациями всех форм собственности построены 1553 квартиры, в январе-мае – 28359 квартир.