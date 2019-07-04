РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В кровле Львовской детской школы искусств городского округа Подольск из-за сильных дождей образовалась течь, устранить ее планируют до начала учебного года, сообщается в группе «Подслушано микрорайон Львовский original» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница округа написала в группу жалобу на протечки кровли в Львовской детской школе искусств. Она отметила, что из-за сильных ливней крыша школы дает сильную течь. Помимо этого, она сообщила о том, что сотрудники не получили отпускные.

«В ответ сообщаем, что отпускные всем сотрудникам учреждений культуры городского округа Подольск, в том числе и в Львовской детской школе искусств, выплачены. Действительно, из-за сильных дождей произошла аварийная протечка кровли в Львовской ДШИ. Администрация округа оперативно среагировала на эту ситуацию и выделила средства на ремонт кровли в соответствии со сметой», - говорится в ответе администрации в комментариях к жалобе.

В ответе отмечается, что ремонтные работы будут проведены до начала нового учебного года.