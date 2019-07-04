РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Общественная палата городского округа Королев объявила сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутской области, вещи будут принимать до 8 июля, сообщается на странице ОП Королева в Instagram.

В конце июня на Иркутскую область обрушились дожди. В пик паводка максимальный уровень рек в области в несколько раз превысил критические отметки. Есть погибшие и пострадавшие.

«Общественная палата Королева совместно с администрацией и международным благотворительным фондом «Окно в мир» организует сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Место сбора гуманитарной помощи: Королев, улица Дзержинского, дом 26, ДиКЦ «Костино», центральный вход. Дата и время приема: с 4 июля по 8 июля с 17:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Пострадавшим необходимы постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье), полотенца, чулочно-носочные изделия, школьные принадлежности для детей (ручки, тетради, пеналы), хозяйственные моющие средства, стиральные порошки, чистящие средства (гели и порошки), гигиенические средства (мыло туалетное, шампуни и прочее), спальные мешки и туристические коврики, посуда хозяйственная (пластиковая), столовые приборы и кухонные принадлежности (металл, пластик).

Вещи и принадлежности из списка гуманитарной помощи должным быть новыми или в отличном состоянии (постиранные и поглаженные) с товарной биркой.

Также можно помочь перечислением денежных средств на официальный счет министерства финансов Иркутской области.

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001), ИНН 3808170986, КПП 380801001, БИК 042520001, банк отделение Иркутска

расчетный счет 40302810400004000002.

Назначение платежа: код субсидии - 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.