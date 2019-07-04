РИАМО – 4 июл. Основного фигуранта дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин, Оганеса Айрапетяна объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

Ранее правоохранители задержали девятого участника массовой драки.

«Следователи объявили в международный и федеральный розыск моего подзащитного Оганеса Айрапетяна. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве», - сказал адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.

Он отметил, что подзащитный осознает и признает, что был убит человек, другой был ранен, однако у обвиняемого есть своя версия произошедшего.

«Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа - не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», — уточнил Киракосян.

Адвокат подчеркнул, что не знает, где находится Айрапетян.

По словам Киракосяна, Айрапетян готов явиться с повинной к следователям. Однако условие его явки - освобождение братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу. Адвокат также рассказал, что Айрапетян перед тем, как нанес Белянкину смертельный удар ножом, «получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца».

«По данным источника в правоохранительных органах, осужденный ранее за кражу Оганес Айрапетян был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания в колонии общего режима в феврале этого года», — добавляется в сообщении.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.