РИАМО - 4 июл. На улице Каскадной в столице идет строительство двух жилых домов по программе реновации, фасады зданий будут в пастельных тонах, завершить строительство планируют в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Косино-Ухтомский по адресу: улица Каскадная, владение 21, в следующем году введут в эксплуатацию два жилых дома по программе реновации. Строительство ведется на двух земельных участках», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части жилого дома на первом участке и обустройство котлована на втором.

Жилые дома – монолитные, представляют собой двухсекционные здания переменной этажности до 12-13 этажей, возводимые по индивидуальным проектам.

Фасады зданий будут выполнены в сдержанной цветовой гамме. Представленное лаконичное решение облицовки будет реализовано за счет керамогранитных плит на цокольной части здания и фиброцементными плитами - с 1 по 13 этаж.

«Количество квартир в жилом доме, расположенном на первом земельном участке, составит 84 (однокомнатных – 18, двухкомнатных – 50, трехкомнатных –14, четырехкомнатных - 2), общая площадь квартир – 4 865,95 квадратных метра», - отмечается в материале.

Количество квартир в жилом доме, расположенном на втором земельном участке – 92 (однокомнатных – 26, двухкомнатных – 52, трехкомнатных –14). Общая площадь квартир – 5 243 квадратных метров.

На первых этажах разместятся: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения, а также нежилые помещения с возможностью размещения Центра информирования в одном из жилых домов.

«В каждой секции установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тонна. Жилые дома оборудуют автоматизированными системами контроля и учета потребления энергоресурсов», - добавляется в материале.

По окончанию строительно-монтажных работ предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории: оборудуют детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых, а также спортивные площадки. Также предусмотрено размещение малых архитектурных форм, разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников

При возникновении у жителей любых вопросов о проводимых строительных работах на стартовых площадках программы реновации можно оставить обращение в едином контактном центре Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы по телефону 8 (499) 401-01-01 с 09:00 до 18:00 по рабочим дням.

«Всего в районе Косино Ухтомский новые квартиры получат жители 55 жилых домов общей площадью 97,1 тысячи квадратных метров, для начала переселения подобраны пять стартовых площадок», — отметил Бочкарев.