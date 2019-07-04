РИАМО - 4 июл. Пресненский суд Москвы арестовал сотрудников столичного ОМВД по району Митино до 2 сентября по делу о взятке, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Ранее суд по тому же делу отправил временно исполняющего обязанности (врио) заместителя начальника столичного ОМВД по району Митино - начальника следственного управления отдела Евгения Щеглова в СИЗО на два месяца.

«Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по району Митино Москвы Ильина, индивидуального предпринимателя Дадашова, следователя СО ОМВД России по району Митино Родионова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки – ред.), до 2 сентября 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Всем фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Дело расследует ГСУ СК России по Москве.