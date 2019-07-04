РИАМО - 4 июл. В столичном районе Котловка завершили часть работ по благоустройству, в том числе для жителей уже доступны скейт-парк, спортивные и детские площадки, также построили парк для любителей экстремального катания на самокатах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Завершена часть работ по благоустройству района Котловка. На территории между улицами Нагорной, Ремизова и Академика Векшинского появился пешеходный маршрут длиной 2,5 километра. Установлены новые спортивные и детские площадки, построен скейт-парк, а также благоустроен дворик с арт-объектом в виде трех дельфинов. Работы здесь велись одновременно в 23 дворах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этой части района восстановили спортивно-игровую зону.

«Мы нашли архивные документы, согласно которым ранее в этом месте располагался школьный стадион. Мы его практически восстановили в прежних габаритах. Еще там появилась беговая дорожка, которой могут пользоваться все желающие. Также построен парк для любителей экстремального катания на самокатах, которым любители спорта уже активно пользуются», — отметил глава управы района Котловка Владимир Промыслов.

В 69-м квартале к 12 июля установят новые лавочки и урны. А в 104-м квартале вдоль берега реки Котловки появится тропиночная сеть. Там также будет создан спортивный кластер, соединенный единым пешеходным маршрутом.

Возле школы №26 на улице Ремизова появится парк, в котором можно будет кататься и на скейтбордах, и на самокатах. Рядом обустроят современную площадку для стритбола и установят спортивные тренажеры. На школьном стадионе обновляют футбольное поле и монтируют трибуны. К открытию детей ждут новая волейбольная площадка, беговые дорожки и прыжковые ямы.