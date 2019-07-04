РИАМО - 4 июл. Оперативники ГУ МВД России по Московской области вместе с коллегами из Жуковского задержали двух женщин по подозрению в совершении кражи из квартиры пенсионера, задержанным инкриминируются девять эпизодов противоправной деятельности, сообщается на сайте МВД России.

«Установлено, что злоумышленницы, представившись сотрудницами медицинской организации, предложили 90-летнему гражданину пройти бесплатное медицинское обследование на дому. Во время фиктивного осмотра одна из них похитила 200 тысяч рублей, которые находились в кармане брюк потерпевшего, и ювелирные украшения из серванта», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что полицейские задержали подозреваемых в такси в Балашихе.

«При обыске по месту их проживания изъяты мобильные телефоны, пять наручных часов, ювелирные украшения и одежда, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу», — отметила Волк.

Она уточнила, что задержанным инкриминируются девять эпизодов противоправной деятельности на территории Московской области, ущерб от которой превысил 4,6 миллиона рублей.

Волк заключила, что возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.