РИАМО – 4 июл. Электронные сервисы для автомобилистов в Москве постоянно совершенствуются, в частности, теперь водители могут оплатить штраф онлайн, проверить транспорт перед покупкой и записаться на регистрацию машины, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные электронные сервисы продолжают совершенствоваться и упрощать жизнь автомобилистам. Например, водители могут оплатить штраф онлайн, а также записаться на прием в ГИБДД для оформления или замены прав», - говорится в сообщении.

Руководитель направления «Городские электронные услуги» столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов отметил, что автомобилистов в столице с каждым годом становится все больше. Электронные госуслуги на портале mos.ru и в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» существенно упрощают им жизнь и экономят время.

«Поэтому мы стараемся постоянно совершенствовать наши сервисы, добавлять новые возможности», — заявил Иванов.

На портале mos.ru можно бесплатно проверить, сколько владельцев было у автомобиля, попадал ли он в дорожно-транспортные происшествия, какой у него пробег и каковы результаты техосмотра. Если машина использовалась в качестве такси или находится в розыске, сервис уведомит пользователя. Это может быть полезным при покупке подержанного транспорта.

Для получения информации следует ввести государственный номер или VIN (идентификационный номер автомобиля), указать серию и номер свидетельства о регистрации транспорта.

Также в разделе «Услуги» на mos.ru автомобилисты могут записаться на регистрацию транспорта. После этого нужно будет распечатать талон предварительной записи, взять необходимые документы и прийти в назначенное время в отдел ГИБДД. За шесть месяцев москвичи воспользовались этой услугой свыше 19,5 тысяч раз.

На mos.ru еще доступна услуга записи на прием в ГИБДД для оформления или замены прав и на медкомиссию для получения справки.

«В городе установлено более 170 тысяч камер видеонаблюдения. Если произошло дорожно-транспортное происшествие, или автомобилист не согласен с выписанным штрафом, он может запросить видеозапись инцидента. Для этого следует позвонить на горячую линию по номеру телефона: +7 (495) 587-00-02, зарезервировать видеоархив и передать номер заявки правоохранительным органам», - добавляется в материале.

В 2018 году москвичи запросили свыше 8,7 тысячи видеозаписей дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, еще 40 раз горожане обращались за записями эвакуации автомобилей.

Кроме того, у водителей есть возможность проверить, какие штрафы им выписали за превышение скорости, неправильную парковку и другие нарушения. С начала 2019 года сервисом воспользовались более восьми миллионов раз.

Чтобы получить информацию, понадобится номер водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. В личном кабинете и приложении «Госуслуги Москвы» есть возможность настроить уведомления о текущих неоплаченных штрафах. Благодаря этому сведения будут поступать более оперативно.

После проверки водители могут увидеть снимок, сделанный в момент нарушения, погасить штраф онлайн или распечатать квитанцию. Некоторые штрафы в течение 20 дней оплачиваются на портале mos.ru со скидкой в 50%. Кроме того, в течение 10 дней автомобилист вправе обжаловать штраф.

Если водитель оставил транспорт на пешеходном переходе или в другом месте, где остановка или стоянка запрещены, автомобиль эвакуируют. Получить информацию об эвакуации можно онлайн. Для этого необходимо указать государственный номер машины. Предусмотрена также подписка на уведомления в приложении «Госуслуги Москвы» и в личном кабинете на mos.ru. Если машину эвакуируют, пользователю придет push-уведомление или письмо на электронную почту.

«На портале mos.ru можно получить разовый или постоянный пропуск на проезд грузового транспорта на территорию Москвы. В 2019 году этой услугой воспользовались свыше 169 тысяч раз (как физические лица, так и юридические)», - уточняется на сайте.

Кроме того, на mos.ru принимают заявки на оформление парковочного разрешения. За последние полгода услугой воспользовались 30,6 тысячи раз. Более 20 тысяч обращений были связаны с парковочными разрешениями для многодетных семей, свыше 5,3 тысячи — с разрешениями для резидентов и около 5,1 тысячи — для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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