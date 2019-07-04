РИАМО - 4 июл. Спасатели ликвидировали возгорание в одноэтажном деревянном строении в поселке Кокошкино, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В четверг в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России сообщили о пожаре по адресу: поселок Кокошкино, улица Советская, дом 9.

«По данному адресу происходило загорание частного одноэтажного деревянного строения на общей площади около 48 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 08:10 возгорание ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.