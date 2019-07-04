РИАМО - 4 июл. Сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» задержали 31-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, подозреваемых в совершении серии краж из многоэтажного дома, - они похитили 36 пожарных рукавов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница проникала в подъезды одного из жилых домов, расположенных по улице Белорусская, похищала пожарные напорные рукава, предназначенные для тушения пожаров, после чего покидала место преступления на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что злоумышленников задержали в момент подготовки к очередному преступлению.

«Доказана причастность задержанных к совершению трех эпизодов противоправной деятельности, в результате которой правонарушители похитили 36 рукавов. Они пояснили, что ранее похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — уточнила Петрова.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.