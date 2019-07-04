РИАМО – 4 июл. Музей истории ВДНХ откроется 1 августа в Москве, мультимедийная экспозиция разместится на площади 600 квадратных метров, а также она будет разделена на пять тематических зон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Все о ВДНХ и ее роли в жизни страны можно будет узнать в новом музее. Он откроется 1 августа в правом крыле арки главного входа и получит название «Музей истории ВДНХ», - говорится в сообщении.

Экспозиция, которая разместится на площади 600 квадратных метров, будет мультимедийной. Ее разделят на пять тематических зон: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на выставке». В основе экспозиции — обширная база информации с оцифрованными архивными фото, чертежами, документами и кинохроникой. Она будет пополняться, обновляться и объединит десятки тысяч материалов.

Кроме того, музейное пространство оборудуют мультиэкраном, состоящим из 12 сегментов, медиаэкраном и интерактивными панелями. Отреставрированные артефакты из музейного фонда ВДНХ разместят на экспозиционных модулях.

«Музей истории ВДНХ откроется 1 августа 2019 года — в день 80-летия выставки. В нем можно будет узнать об архитекторах, скульпторах, художниках, которые участвовали в создании павильонов, о других людях, внесших свой вклад в развитие этого уникального историко-культурного кластера. Ведь здесь нашли отражение важнейшие для нашей страны события, устремления и достижения целых поколений», — сказал сотрудник пресс-службы ВДНХ.

Посетители узнают, как на протяжении разных эпох создавалась и работала главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. В этом помогут интерактивные экспонаты, специально разработанные познавательные настольные игры и внушительная онлайн-медиатека — первая публичная база знаний о 80-летней истории ВДНХ.

На сайте отмечается, что раздел «Дружба народов» расскажет о вкладе представителей разных республик СССР в становление и развитие ВДНХ, а также о том, какие именитые зарубежные гости ее посещали. В разделе «Смотр побед» посетители узнают о жизни большой страны в послевоенные годы, о том, какие экспонаты и целые павильоны были посвящены достижениям в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности и других отраслях. Раздел «Всенародный университет» поведает о научных прорывах. Им всегда уделялось особое внимание при подготовке экспозиций и временных выставок.

«А посещение раздела «Город чудес» станет увлекательным путешествием во времени, цель которого — увидеть, как архитектурные жемчужины главной выставки страны выглядели десятилетия назад. В разделе «Один день на выставке» покажут, чем ВДНХ привлекала посетителей в разные периоды. Любопытно, что основной прогулочный маршрут с годами почти не изменился — он всегда проходил через такие знаковые места, как Центральная аллея, павильон «Космос» и зеленый театр», - добавляется в материале.

Музей будет работать бесплатно до 8 сентября.