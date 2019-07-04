РИАМО - 4 июл. В районе Новокузнецкой улицы в столице обнаружили печные изразцы второй половины XVIII века, на плитке изображены растения, птицы и рыцари, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В районе Новокузнецкой улицы археологи нашли красивые печные изразцы в хорошей сохранности. Их датируют второй половиной XVIII века», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что вероятно на месте обнаружения изразцов стол богатый купеческий дом, который украшала печь с росписью. Мастер изобразил на керамической плитке растения, птиц и рыцарей.

Ранее столичные археологи нашли набор монет из желтого металла XIX–XX веков номиналом пять и 10 рублей внутри жестяной коробки в Костянском переулке в центре Москвы Коробку с деньгами обнаружили при разборке подвала существовавшего раньше здания. Специалисты предполагают, что монеты могли лежать там со времен Революции или Гражданской войны.