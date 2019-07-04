РИАМО - 4 июл. Жителей столицы предупредили о сильных порывах ветра до 17 метров в секунду в четверг и призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций и обходить рекламные щиты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 4 июля с 09:00 до 21:00 в Москве будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, во время сильного ветра нельзя укрываться под деревьями.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.

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