РИАМО – 4 июл. Почти 80 бесплатных занятий по живописи проведут в Москве в рамках городской акции «Московский пленэр», их можно будет посетить 27 июля в 76 культурных центрах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ежегодную городскую акцию «Московский пленэр» проведут в Москве 27 июля. Уроки живописи на открытом воздухе ждут горожан в 76 культурных центрах столичного департамента культуры. Всего организуют 78 бесплатных занятий. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация», - говорится в сообщении.

В этом году тема акции — «Мой район». Москвичи смогут нарисовать любимые места районов, в которых они живут: это может быть парк, пруд или храм. На холсте также можно будет изобразить панораму города.

«Попробовать себя в живописи смогут даже те, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш. Вести пленэр будут профессиональные художники. Они помогут участникам составить композицию картины, подобрать нужные цвета на палитре, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом. Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом», — сказал сотрудник пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры города Москвы.

Мольберты, холсты, краски, кисточки и карандаши бесплатно выдадут на месте. После окончания урока картины можно будет забрать на память.

«Арт-кластер «Восток» проведет три урока на свежем воздухе 27 июля. На одном из них научат технике рисования «акварель по-сырому» — когда краска наносится на смоченную водой бумагу. Так она немного расплывается по холсту, и мазки становятся мягче. Этому способу нанесения акварели часто обучают начинающих художников: если мазок получился неудачным, краску можно легко убрать с бумаги смоченной в воде кисточкой», - добавляется в материале.

Кроме того, занятие пройдет в музее-усадьбе «Кусково». Участникам предложат изобразить павильон «Грот», расположенный на берегу небольшого пруда. Это единственный в России павильон, в котором сохранилась отделка XVIII века. Встреча участников — у главного входа в парк «Кусково», занятие начнется в 14:00. Для участия нужна регистрация.

Второй урок арт-кластера пройдет в сквере на Городецкой улице, около дома 10б. Участникам предложат нарисовать свой любимый уголок в районе Перово. Начало в 13:00. А на третьем уроке гости изобразят пейзаж Перовского парка (сбор возле деревянной сцены, начало в 11:00). Поучаствовать могут все желающие.

«Попробовать себя в стрит-арте можно на пленэре Дома культуры «Юбилейный» (поселение Роговское, поселок Рогово, улица Юбилейная, дом 1а). Участникам позволят разрисовать фасад этого учреждения. Им выдадут специальную краску, которую можно наносить на стены. Начало урока в 10:00, регистрация не требуется», - отмечается на сайте.

На территории возле Мазиловского пруда пройдет урок территориальной клубной системы «Фили-Давыдково» по рисованию пастелью. Он начнется в 15:00 у спортивной площадки, вход свободный.

А панораму Даниловского района помогут нарисовать в Культурном центре ЗИЛ. Занятие пройдет на крыше здания центра. Отсюда открывается вид на Симонов монастырь, деловой центр «Москва-Сити» и Останкинскую телебашню. Культурный центр расположен по адресу: Восточная улица, дом 4, корпус 1. Начало урока в 13:00. Зарегистрироваться можно по телефону: +7 (495) 675-16-36 (добавочный 1904).

«Особенностям зарисовки вечернего пейзажа научат в парке «Северное Тушино». Гостям расскажут, как увидеть рефлексы (эффект отраженности) от неба на траве, земле и воде. Участники попробуют передать с помощью акварельных красок, как свет заходящего солнца меняет цвет предметов. Пленэр организует культурный центр «Алые паруса», начало в 18:00 (до начала заката художники успеют составить композицию картины). Сбор у главного входа в парк. Регистрация на урок не нужна», - уточняется в материале.

Зарегистрироваться на уроки акции «Московский пленэр» горожане также могут на форуме «Мой район». Он пройдет в Гостином Дворе с 4 по 6 июля. Заявки будут принимать на информационной стойке «Культурный центр».

Пленэр — это занятия живописью на улице, происходит от французского en plein air — «на открытом воздухе». Городская акция «Московский пленэр» пройдет уже в третий раз, в прошлом году для жителей столицы провели около 80 мастер-классов и занятий. Темой пленэров в 2018 году стал «Город будущего» — художественная интерпретация идеального города.