РИАМО – 4 июл. Более 6 миллионов пассажиров воспользовались электробусами в Москве с момента их запуска в сентябре прошлого года, их востребованность с каждым месяцем растет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Электробусы перевезли более 6 миллионов пассажиров с начала запуска в столице. Инновационный транспорт вышел на городские маршруты в сентябре прошлого года», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов отметил, что ежедневный пассажиропоток электробусов вырос за последний месяц на 20 тысяч человек.

«Если в мае ими пользовались около 50 тысяч горожан в день, то в июне — уже 70 тысяч. Новый вид общественного транспорта постоянно выходит на новые столичные маршруты», — сказал Ликсутов.

Сегодня в Москве курсируют около 120 автобусов на электрической тяге. Они работают на девяти маршрутах: Т36 (от ВДНХ до Вагоноремонтной улицы); Т73 (от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева); Т76 (от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ»); Т80 (от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы); Т83 (от Уссурийской улицы до станции метро «Преображенская площадь»); № 649 (от Ясного проезда до Осташковской улицы); Т47 (от Бескудниковского переулка до Самотечной площади); Т25 (от станции метро «Лубянка» до проспекта Буденного); Т42 (от Рижского вокзала до Петровского парка).

В столице установлены 63 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города.

К концу года в Москве будет насчитываться уже 300 электробусов. Они будут ходить по 17 маршрутам. Транспорт начнет перевозить пассажиров еще по восьми маршрутам на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.

По условиям контрактов производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет. Кроме того, они берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.

Электробус вмещает 85 пассажиров, в нем предусмотрено не менее 30 посадочных мест. Низкий уровень пола, накопительная площадка и пандус делают этот вид транспорта удобным и для маломобильных граждан. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны и работает бесплатная сеть Wi-Fi. Инновационный транспорт двигается почти бесшумно. Заряжать его нужно с помощью пантографа на быстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.