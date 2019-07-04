РИАМО - 4 июл. Четыре человека, в том числе ребенок, обратились за помощью к медикам из-за погоды в Москве, одного их них уже выписали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«В результате неблагоприятных метеоусловий за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы в городские больницы в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет», - сказал собеседник агентства.

Один человек уже выписан. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В четверг в Москве ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, максимальная температура воздуха в столице составит 15-17 градусов. Северо-западный и западные ветра будут достигать в среднем 5-10 метров в секунду с периодическими порывами в 12-17 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что неустойчивое атмосферное давление по-прежнему остается причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников.