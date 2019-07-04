РИАМО – 4 июл. За два месяца более 850 московских пар провели церемонии бракосочетания на новых выездных площадках, наиболее востребованными местами стали стадион «Спартак» и особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Более 850 московских пар поженились на новых площадках для регистрации брака, которые начали работать 4 мая. Наиболее популярными местами у молодоженов стали стадион «Спартак», особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, ресторан на Кутузовском проспекте и башня «Федерация» делового центра «Москва-Сити» с панорамным видом на столицу», - говорится в сообщении.

Кроме того, ценители искусства могли заключить брак в театре «Школа современной пьесы», любители природы — на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме», а те, кому хочется романтики, — на смотровой площадке Останкинской телебашни или под большим куполом звездного неба в Московском планетарии.

«Свадебные церемонии в исторических зданиях, на площадках с вековой историей или просто в особенных, дорогих сердцу местах очень вдохновляют и радуют молодоженов. Во время торжеств глаза влюбленных горят, а свадебные фото получаются необычными и яркими. На ближайшие месяцы от женихов и невест подано уже более двух тысяч заявлений о проведении свадеб на новых городских площадках для заключения брака», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

По ее словам, в связи с растущей популярностью такой услуги список необычных свадебных мест постоянно пополняется. В него уже вошли усадьба промышленника Кнопа в Колпачном переулке, дом купцов Гусятниковых на улице Александра Солженицына и особняк в центре Москвы, расположенный по адресу: Тверской бульвар, дом 26. Заявления о заключении брака на этих площадках принимают Бабушкинский, Перовский и Царицынский отделы ЗАГС.

Сейчас в Москве открыты 23 новые площадки для регистрации брака. Поскольку все они располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то свадебные торжества проводят в свободное от намеченных мероприятий время. Список продолжает пополняться с учетом пожеланий москвичей.

Первые свадебные церемонии на новых площадках прошли в этом году накануне Красной горки (4 мая). Для молодоженов подготовили специальную программу. На стадионе «Спартак», например, женихи и невесты поучаствовали в соревнованиях по чеканке мяча, посмотрели выступления чирлидеров и волка Забиваки — символа чемпионата мира по футболу 2018 года.

В «Москвариуме» влюбленным показали костюмированное шоу «Шествие морских обитателей», а в планетарии церемонию устроили на фоне тематических декораций с изображением инопланетян, космических кораблей и планет Солнечной системы. В день открытия на новых площадках поженились 150 пар.