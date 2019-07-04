РИАМО – 4 июл. В четверг Москва и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона, что принесет жителям переменную облачность и кратковременные дожди, а максимальная температура воздуха в столице составит 15-17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15-17, по области 13-18 градусов», - говорится в сообщении.

Северо-западный и западные ветра будут достигать в среднем 5-10 метров в секунду с периодическими порывами в 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке 742 миллиметров ртутного столба уже к середине дня, а относительная влажность воздуха в четверг составит порядка 40%.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в Москве и по области немного вырастет, но останется пониженным, а температура воздуха также останется ниже нормы на 1-2 градуса.

Такая погода может даже принести облегчение людям, страдающим кислородной недостаточностью при бронхо-легочных заболеваниях, ИБС, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ и другими.

«Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы», - отмечают синоптики.

Они добавляют, что в домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ. Также помогут улучшить общее состояние ванны с морской солью или травой мелиссы, которые рекомендуется принимать за 1,5-2 часа до сна и температура не должна быть выше 35-36 градусов. Благоприятное действие окажут и прогулки на свежем воздухе.