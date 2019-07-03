РИАМО - 3 июл. Два инвестиционных консорциума прошли в конкурс по строительству и эксплуатации канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», компании представят конкурсные предложения до 25 сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Второго июля завершился первый этап двухэтапного конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги над Химкинским водохранилищем – состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие. Согласно условиям предварительного отбора, участники должны соответствовать ряду требований, среди ключевых - наличие финансовых ресурсов, а также опыт реализации подобных проектов.

«В конкурсе будут участвовать два консорциума: один во главе с ООО «Московские канатные дороги», другой представляет ООО «Универсальные инвестиции». Первая группа компаний зарекомендовала себя ранее при реализации проекта по строительству «канатки» на Воробьевых горах и сотрудничает со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, вторая включает французского производителя Poma SAS, ООО «Национальные канатные дороги» (дочерняя компания Poma) и ИК «Регион» (одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп)», – сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что на втором этапе конкурса потенциальные инвесторы должны до 25 сентября 2019 года представить в правительство столицы свои конкурсные предложения. С победителем будет заключено концессионное соглашение.

Канатная дорога протяженностью 2,3 километра станет новым комфортным видом транспорта Москвы: объект будет интегрирован в транспортную сеть. Оплачивать проезд можно будет картой «Тройка» – цена регулярной поездки не превысит 55 рублей.

Реализация проекта значительно сократит время горожан в пути между двумя районами Москвы, разделенными Химкинским водохранилищем, – с 45 минут до 7. Помимо этого, канатная дорога разгрузит общественный транспорт и улично-дорожную сеть.

Объем инвестиций в строительство нового транспортного объекта составит порядка 3,16 миллиарда рублей. Проект концессионного соглашения не предполагает бюджетных затрат ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации канатной дороги. После запуска она будет принадлежать городу на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет, из которых около 2,5 лет займет строительство.

Концессионный проект выгоден не только городу, но и бизнесу. Пассажиропоток на «канатке» может составить 19 тысяч человек в сутки. Таким образом, инвестор может рассчитывать на стабильный доход. Концессионер может получать прибыль от размещения на станциях и в кабинах канатной дороги рекламных материалов. Кроме того, инвестор сможет создать у станции метро «Сходненская» коммерческие площади, которые помогут окупить вложения.

«Мы считаем канатные дороги перспективным видом городского общественного транспорта. Их основным преимуществом является экологичность, так как отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, «канатки» работают почти бесшумно, занимают меньше земли, чем автодороги или рельсы для наземного общественного транспорта, не требуют масштабного освобождения территорий, позволяют сохранить в целости зеленые насаждения», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Правительство столицы прорабатывает еще десять вариантов по размещению канатных дорог, которые в будущем могут стать частью городской транспортной системы. Проекты по их строительству могут быть реализованы за счет средств инвесторов в рамках государственно-частного партнерства.