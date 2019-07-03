РИАМО – 3 июл. Пресненский суд Москвы отправил временно исполняющего обязанности (врио) заместителя начальника столичного ОМВД по району «Митино» - начальника следственного управления отдела Евгения Щеглова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, в СИЗО на два месяца, сообщает в среду ТАСС.

«Третьего июля Пресненским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щеглова Е.Е. - врио заместителя начальника ОМВД России по району Митино - начальника следственного управления отдела, а также адвоката Филатова Дениса Игоревича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сроком на два месяца, то есть до 2 сентября», - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Срок следствия по делу установлен до той же даты.

Аналогичные ходатайства следствия суд рассмотрит в ближайшее время в отношении оперуполномоченного уголовного розыска МВД России по району Митино П. Ильина, следователя СО ОМВД России по району Митино М. Родионова, бизнесмена Балагула Дадашова.

Всем фигурантам вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Обвинения официально предъявлены Щеглову и Филатову. Дело расследует ГСУ СК России по Москве.