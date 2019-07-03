РИАМО - 3 июл. Движение поездов на перегоне Львовская-Гривно Курского направления Московской железной дороги осуществляется по всем путям после вечернего сбоя, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На перегоне Львовская - Гривно Курского направления Московской железной дороги в среду в 19:10 по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №742 Белгород – Москва, в связи с чем произошел сбой в движении поездов на данном участке.

«Пассажирский поезд №742 Белгород – Москва, совершивший незапланированную остановку на перегоне Львовская-Гривно, продолжил движение по маршруту. Движение на этом перегоне осуществляется по всем путям», - говорится в материале.

МЖД принимает все необходимые меры, чтобы как можно быстрее стабилизировать график движения поездов Курского направления.