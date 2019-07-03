РИАМО - 3 июл. Президент России Владимир Путин высоко оценил проект «Т-34. Лучший танк мира», который был представлен на форуме «Армия-2019», проект выполнен на базе платформы резидента особой экономической зоны «Дубна» - предприятия «НПК «Дедал», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Путин познакомился с разработкой на стенде технополиса «Эра». Проект «Т-34. Лучший танк мира» на базе платформы АО «НПК «Дедал» - результат совместной работы первого российского военного технополиса «Эра», резидента подмосковной ОЭЗ «Дубна» - предприятия госкорпорации «Росатом» АО «НПК «Дедал» - и «Юнармии». В знакомстве с экспозицией вместе с президентом РФ приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие.

«Всего на форуме научно-производственный комплекс «Дедал» представил 10 собственных разработок, среди которых были и новые, и хорошо зарекомендовавшие себя серийно выпускаемые изделия», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, на стенде, например, можно было увидеть вибромагнитометрическое средство обнаружения нарушителей «Дрозд-М», которое без сбоев работает в самых сложных климатических условиях - при наличии высокого снежного покрова, талых вод, касании заграждения ветками деревьев и даже разрастания на заграждении вьющихся растений.

Посетители и гости форума не могли пройти и мимо комплекса технических средств охраны «Кедр СМВ», предназначенного для построения систем комплексной физической защиты объектов различного назначения, в том числе объектов Вооруженных Сил РФ I, II и III категорий.

«Всех удивила система раннего обнаружения нарушителей для построения превентивных рубежей охраны, состоящая из маскируемых точечных средств обнаружения, радиолокационной станции и двухспектральной системы видеонаблюдения», - уточняется в материале.

Представители АО «НПК «Дедал» стали участниками как экспозиционной, так и научно-деловой части форума, выступили с пятью докладами на круглых столах по основным тематическим направлениям предприятия.

Спикеры рассказали о решениях для построения комплексной системы безопасности в Арктическом регионе, о средствах обнаружения нарушителей, работающих в сложных метеоусловиях, о компьютерных тренажерах, а также поделись опытом использования отечественного программного обеспечения при разработке сложных комплексов и систем охраны.

По результатам научно-деловой части форума «Армия-2019» «НПК «Дедал» было награждено несколькими дипломами, в том числе за активное участие в мероприятиях научно-деловой программы.