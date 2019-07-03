РИАМО - 3 июл. Реконструкция стационара центра реабилитации (управления делами президента) началась в поселке Санаторий имени Герцена в Одинцовском округе, завершение работ запланировано на вторую половину 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Здание стационара было построено еще в 1970-х годах, поэтому нуждалось в реконструкции. По итогам преобразований изменится фасад помещения, будет расширен перечень предоставляемых медицинских услуг, и модернизировано оборудование.

«Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство для проведения реконструкции здания стационара центра реабилитации в Одинцовском округе. Это позволит увеличить возможность размещения до 125 пациентов и создать дополнительно 120 новых рабочих мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Завершение работ запланировано на вторую половину 2021 года. Объект находится на сопровождении центра содействия строительству.

Ранее была проведена реконструкция здания лечебного корпуса. Это позволит организовать работу целого комплекса с внутренним переходом из лечебного корпуса в стационар.