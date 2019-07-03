РИАМО - 3 июл. Марш в защиту сестер Хачатурян, которых судят за предумышленное убийство отца-изверга, не будет проведен в Москве, мэрия города отказала организаторам окончательно, сообщила одна из организаторов мероприятия Алена Попова.

«Мэрия отказала в марше сестер окончательно. Сообщили, <…> что в Марьине Вы не захотели<…>. Альтернативный вариант, предложенный девушками, не приняли», - написала Попова в Facebook.

К сообщению приложен ответ от департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. В документе уточняется, что в случае проведения несогласованного мероприятия организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле нашли множество колото-резаных ранений. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери - Крестина, Ангелина и Мария. Девушки рассказали, что находились в безвыходном положении — отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Четырнадцатого июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции — умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом младшую из сестер Хачатурян, Марию, признали невменяемой в ходе экспертизы, ее дело будут рассматривать отдельно.