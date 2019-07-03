РИАМО – 3 июл. Известный журналист Максим Шевченко с 8 июля станет ведущим нового проекта — утреннего шоу «Доживем до понедельника» на Радио «Комсомольская правда», программа будет выходить каждый первый день недели.

При этом Шевченко ответил на вопрос о возможном сравнении с Сергеем Доренко, который вел популярное утреннее шоу.

«Я никогда не боялся конкуренции, наоборот, она меня привлекает. Сергей — это великий ведущий, и, если я заслужу сравнение с ним, значит, я делаю все правильно, и людям интересно. Жаль, что Сергея нет. Интересно было бы с ним поконкурировать», — сказал Шевченко.

Он отметил, что утренний эфир должен поднимать слушателю настроение, задавать повестку дня, давать определенные ориентиры на то, что происходит со слушателем, что происходит в мире.

«Сейчас есть запрос на искренность, на то, чтобы ведущий, пусть даже с которым слушатель не согласен, был самим собой.

Пропагандисты, безликие модераторы никому не интересны уже», — добавил Шевченко.

Он подчеркнул, что люди уже не ищут информацию, им нужны ощущения и впечатления.

«Задача ведущего — вовлекать слушателя в атмосферу переживаний. Это я и буду делать — не просто рассказывать о чем-то, а создавать целый спектакль в эфире: иногда эмоциональный, иногда грубый, иногда нежный. Настраивайтесь на радио

«Комсомольская правда» в понедельник в 8 утра!» — заключил журналист.

Шевченко - постоянный ведущий Радио «Комсомольская правда». Его программа «Исключение из правил» - один из хитов вечернего прайма.