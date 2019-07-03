РИАМО - 3 июл. В храмовом комплексе в честь святого благоверного князя Андрея Боголюбского на юго-востоке Москвы завершаются строительные работы, уже установлен иконостас, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«Возвести храмовый комплекс в честь одного из основателей Москвы, князя Андрея Боголюбского и дом притча строителям удалось всего за 2 года, когда был найден крупный благотворитель, который взял на себя все работы», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам депутата Госдумы, советника мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина, курирующего программу по строительству православных храмов в столице, на сегодняшний день установлен и заполняется иконами иконостас. В 2017 году Владимирская епархия передала в дар приходу частицу мощей Андрея Боголюбского, которая будет вмонтирована в престольную храмовую икону.

«Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках Программы», — подчеркнул Ресин.

Комплекс расположен на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей. По словам Левкина, он строится на знаковом для района месте, на пересечении его центральных автодорожных магистралей. Он украсит собой район, станет его духовной доминантой. У храма уже сложился свой постоянный приход, ведутся регулярные богослужения, проводится активная социальная и просветительская работа.

Ко дню города планируется освящение храмового комплекса Великим чином.

На текущий момент в рамках программы строительства новых православных храмов в столице, на территории ЮВАО ведется работа по 20 земельным участкам. В эксплуатацию введены 4 храма, 6 храмов строятся, 2 храма находятся в стадии подготовки к строительству, 5 храмов в стадии проектирования и 5 храмов в подготовке к проектированию.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.