РИАМО - 3 июл. Инспекторы эконадзора завершили административные расследования по двум фактам нарушений правил обращения с отходами в Рузском и Одинцовском городских округах, оба виновника оштрафованы на общую сумму 182 тысячи рублей и получили предписания устранить нарушения, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Первое расследование проведено в отношении ПАО «Тучковский КСМ», которое занимается добычей общераспространенных полезных ископаемых в Рузском городском округе.

«В ходе проверки установлено, что на земельном участке общества в рабочем поселке Тучково устроены навалы строительных отходов (бой бетона, лом древесных и столярных изделий) на открытом грунте без ограждения, навеса и системы ливнестоков», - говорится в материале.

Вторым нарушителем оказался индивидуальный предприниматель, который занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей в городе Голицыно Одинцовского округа. Он уличен в том, что на земельном участке, прилегающем к автосервисному центру, размещал строительные и коммунальные отходы, причем часть последних сжигал.

Предписания находятся на контроле Минэкологии региона.