РИАМО - 3 июл. В Подмосковье пройдет конкурс среди видеоблогеров «Доступно о сложном», одной из основных задач конкурса является производство качественного и профессионального видеоконтента для использования его в обучении, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Мособлизбирком с 15 июля по 22 августа 2019 года проводит конкурс среди влогеров», — говорится в сообщении.

Срок окончания приема конкурсных работ - 15 августа 2019 года. По возникающим вопросам можно писать на адрес coikmo@mosreg.ru.

В срок до 22 августа 2019 года жюри рассмотрит представленные на конкурс работы и подведет итоги.

На сайте сетевого издания «Вестник Избирательной комиссии Московской области» размещен перечень тем, касающихся сферы организации и проведения выборов на территории Московской области, для создания конкурсных видеороликов.

Требования к конкурсным работам: формат – avi; качество – не менее 720pHD; изображение горизонтальное, отсутствие посторонних шумов; обязательное наличие интерактивных моментов и спецэффектов (заставки, переходы, дополнительные графические элементы (мемы) и так далее); наличие финального кадра с указанием кода участника, который он получает после регистрации заявки.

Победители конкурса награждаются памятными дипломами. По решению жюри конкурсные работы отдельных участников, не вошедших в число победителей, могут быть также отмечены специальными поощрительными призами.

Основными задачами проведения конкурса являются: производство качественного и профессионального видео-контента для использования его в обучении, повышение доступности обучения членов избирательных комиссий различных уровней. Проведение такого мероприятия позволит увеличить вовлеченность и интерес молодых граждан, влогеров, к изучению современного избирательного законодательства.