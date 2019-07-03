РИАМО – 3 июл. В Московской области проводится проверка по размещенной в СМИ информации об изнасиловании женщины сотрудниками полиции в Сергиево-Посадском округе, сообщила в среду РИАМО начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

«По информации, размещенной в некоторых СМИ, о якобы противоправных действиях сотрудников полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району в отношении жительницы деревни Новожелтиково назначено проведение проверки», – сказала Петрова.

Она уточнила, что в случае установления вины полицейские будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

«Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», – добавила Петрова.