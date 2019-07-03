РИАМО – 3 июл. Жителю столицы придется разобраться с 71 штрафом, который получил его друг, управляя машиной каршеринга, сообщает в среду kp.ru.

«В полицию обратился 32-летний житель столицы <…> с заявлением о том, что его друг <…> арендовал автомобиль в каршеринге с помощью его телефона, после чего пустился во все тяжкие и насобирал 71 штраф за время аренды», - сказал источник в правоохранительных органах.

Так как нарушитель управлял машиной, арендованной на имя его друга, то разбираться со штрафами придется как раз другу.

Сейчас в ГИБДД хотят ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Представители профессионального сообщества одобрили инициативу, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.