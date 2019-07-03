РИАМО - 3 июл. Эксперты Главгосэкспертизы России провели повторную проверку и подтвердили достоверность определения сметной стоимости работ по обустройству новых отделений Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова минздрава РФ проведут реконструкцию, эксперты уже подтвердили достоверность сметной стоимости работ.

«Проектом предусмотрено строительство двухэтажной надстройки над существующим зданием пристроя к главному корпусу, коммутационного перехода к зданию клинико-диагностического центра и ресурсной библиотеки в виде надстройки. Также продолжается реконструкция непосредственно здания главного корпуса», - отмечается в материале.

В сообщении напоминается, что научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, позже получивший имя академика Владимира Кулакова, руководившего им на протяжении двадцати двух лет, был основан в 1979 году на базе Всесоюзного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения СССР. Сегодня центр - ведущее медицинское учреждение России, занимающиеся вопросами акушерства, гинекологии и перинатологии.

В 2014 году была начата его масштабная модернизация, цель которой - обеспечение удобного доступа и осуществление технологических связей между отделениями вспомогательных репродуктивных технологий и действующими отделениями, оснащение современным диагностическим, терапевтическим медицинским оборудованием и создание условий для его рациональной эксплуатации, эффективная и продуктивная организация рабочего времени медицинского персонала.