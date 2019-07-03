РИАМО - 3 июл. Форум «Территория смыслов» готов принять участников, для них созданы комфортные условия, сообщила в среду вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартует в Подмосковье 5 июля. Пройдут шесть тематических смен: «Россия - страна возможностей», «Экосреда - образование», «Экосреда - волонтеры», «Экосреда - политика», «Экосреда - ИТ», «Экосреда - экология». Перед участниками, а всего их ожидается около 6 тысяч человек, выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.

«Для нас большая честь, что этот популярный, можно сказать, легендарный форум переехал на нашу подмосковную землю и будет проходить на живописном озере Сенеж в Солнечногорске. Мы со стороны правительства делаем все возможное, чтобы гостям было максимально комфортно. Мы очень надеемся, что им будет так же хорошо, как дома, и через год они захотят вернуться сюда вновь», - сказала Виртуозова журналистам после проверки готовности мастерской управления «Сенеж».

Она отметила, что инфраструктура лагеря готова к приему участников. Для проведения мероприятий на берегу озера собрана большая сцена с надписью «Территория смыслов Московской области», перед ней установлены лавочки, рассчитанные на 1,5 тысячи человек.

Последняя смена пройдет с 14 по 20 августа. Впервые участники смогут получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно для форума.