РИАМО - 3 июл. Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит в Московской области ежегодно, этой весной в его рамках жители сдали 180 тонн макулатуры, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Подмосковья.

Ежегодно ГУСК региона совместно с общественной палатой Подмосковья проводит экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В текущем году весенний марафон проходил с 22 апреля по 25 июня. В среду министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева и координатор проекта, член ОП ПОдмосковья Екатерина Борзова наградили победителей и поблагодарили участников.

«Цель экомарафона переработки - предотвращение попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот, экономия природных ресурсов (деревьев, воды, электричества) за счет сдачи во вторичную переработку макулатуры, а также развитие культуры раздельного сбора мусора. Отлично, что в этой общественной инициативе с каждым разом принимает участие все больше и больше жителей Московской области», - отметила Плещева.

Она отметила, что в весеннем экомарафоне принял участие 41 муниципалитет и сотрудники дома правительства Московской области. Лидером весеннего марафона по количеству собранной макулатуры на душу населения стал Рузский городской округ, второе место – заняла Черноголовка, на третьем – Клин.

По ее словам, по абсолютному количеству собранной макулатуры первое место занял Одинцовский городской округ, жители которого сдали на переработку 21,3 тонны макулатуры, на втором месте – городской округ Балашиха, собравший 19,2 тонны вторсырья, третье место у городского округа Мытищи с результатом 15 тонн макулатуры, сданной на переработку.

Награждая победителей, Плещева поблагодарила всех участников за активную гражданскую позицию, благодаря которой в рамках весеннего экомарафона этого года суммарно удалось собрать 180 тонн макулатуры и направить ее на досортировку и переработку.

Участники экомарафона получили сертификаты на различное количество экобаллов – в зависимости от количества собранной макулатуры. Экобаллы можно обменять на саженцы различных растений – от кустов жасмина, до деревьев дуба, липы и каштана для озеленения территории муниципальных образований Московской области.

По итогам весеннего и осеннего экомарафонов «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в 2018 году в Московской области удалось спасти от вырубки более 7,5 тысяч деревьев, собрав более 450 тонн макулатуры за год. Кроме того, более 1,5 тысяч деревьев было высажено в результате обмена экобаллов, полученных муниципалитетами за участие в экомарафоне, на саженцы.