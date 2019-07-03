РИАМО - 3 июл. Для жителей Московской области подготовили ряд рекомендаций по подготовке к путешествию, чтобы долгожданный отпуск прошел без вреда для детского здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Если ребенок часто болеет, при планировании поездки его следует показать врачу-педиатру, сдать необходимые анализы и пройти профилактический осмотр. Кроме этого, желательно посетить стоматолога, так как наличие больных зубов может доставить массу неприятностей не только самому ребенку, но и всем окружающим», - сказал главный врач Одинцовской центральной районной больницы Игорь Колтунов.

Он отметил, что при посещении некоторых стран, в особенности экзотических, всем членам семьи требуется выполнить соответствующую вакцинацию с учетом эпидемиологической обстановки в той стране, куда планируется совершить поездку.

При планировании авиаперелета с детьми лучше отдавать предпочтение вылетам в ночные часы, так как во время сна ребенок лучше переносит путешествие. Непосредственно перед полетом не следует показывать ребенку фильмы, содержащие сцены катастроф, чтобы не напрягать психику ребенка.

«Во время полета зачастую возникает боль в ушах у детей, преимущественно при взлете и посадке. Чтобы снизить неприятные ощущения, можно младенцев приложить к груди, дать бутылочку с водой или соком, детям постарше предложить леденцы или напиток», - добавил Колтунов.

С собой в путешествие необходимо захватить лекарственные препараты - жаропонижающие средства, капли для носа, средства от кишечных расстройств, от ожогов, ушибов, укусов насекомых, антигистаминные препараты, вату и бинты. Важно также при планировании путешествий в жаркие страны не забыть солнцезащитные средства.