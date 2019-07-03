РИАМО - 3 июл. X фестиваль «Органные вечера в Кусково» продолжает радовать публику шедеврами старинной музыки, с 6 июля фестивальные программы обретут новое звучание, в связи с ремонтом дворца усадьбы Кусково, местом их проведения станет Большая каменная оранжерея, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Большая каменная оранжерея – крупнейший из павильонов графской усадьбы Кусково, построенный в 1763 году крепостным графа Шереметева, зодчим Федором Аргуновым.

«Июльские программы фестиваля представят широкий спектр русской и западноевропейской классики. В концертах выступят известные исполнители. Среди них: органистка Домского собора в Риге Евгения Лисицына, голландский органист Жан-Пьер Стайверс, получивший международную известность после победы на Первом международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде», - говорится в сообщении.

Также выступят победительница конкурса BBC «Певец мира», звезда мировой оперной сцены, солистка Большого театра сопрано Екатерина Щербаченко, победитель конкурса Юрия Башмета в Москве, альтист и исполнитель на виоль д'амур Сергей Полтавский и другие.

Органистка знаменитого Домского собора в Риге Евгения Лисицына выступит в Большой каменной оранжерее с программой из произведений Баха, Вивальди и Мусоргского 6 июля. Слушатели смогут оценить органные переложения концертов «Весна» и «Лето» из цикла «Времена года», созданные самой исполнительницей, а также ее авторскую транскрипцию фортепианного цикла Мусоргского «Картинки с выставки».

«Заметным событием фестиваля обещает стать концерт «Эхо Италии» 10 июля, в котором главным героем вечера станет редко звучащий на отечественных сценах инструмент – мандолина. В исполнении Екатерины Припусковой (мандолина) и Марии Лесовиченко (орган) прозвучит музыка итальянских (Корелли, Фрескобальди, Скарлатти, Вивальди, Гуэрра, Джервазио, Ротонно) и немецких (Шайдт, Муффат, Бах) авторов», - уточняется в материале.

Дуэт солистов барочной капеллы «Золотой век» Александра Листратова (барочная виолончель) и Алексея Шевченко (орган), заслуживший репутацию одного из лучших в России камерных ансамблей, специализирующихся на музыке барокко, выступит в оранжерее 13 июля.

Программа даст возможность слушателям познакомиться с творчеством известных французских музыкантов XVIII века - братьев Жан-Пьера и Жан-Луи Дюпор, а также знаменитых органистов своего времени Николя де Гриньи и Андре Резона. Дополнят выступление произведения Баха, Моцарта и Гайдна.

Сольный концерт голландского органиста Жан-Пьера Стайверса пройдет в оранжерее 17 июля. Судьба этого музыканта тесно связана с Россией с тех пор, когда он завоевал победу на Первом международном конкурсе органистов имени М. Таривердиева в Калининграде.

Для фестиваля исполнитель подготовил разнообразную программу из сочинений Баха, Гомилиуса, Дюбуа, Сен-Санса, Саломе, Мендельсона и Шумана. Кульминацией вечера станет транскрипция для органа симфонической картины Александра Бородина «В степях средней Азии».

«Олег Бойко, владеющий струнными щипковыми инструментами от лютни до электрогитары, известный альтист Сергей Полтавский, молодая органистка Анна Орлова и гамбист Рустом Позюмский составят ансамбль для исполнения программы музыки французских и итальянских мастеров XVII-XVIII веков 20 июля», - добавляется в сообщении.

Прозвучат произведения Марена Марэ, Бьяджо Марини, Алессандро Страделлы и Николы Маттейса в антураже, максимально близком к тем условиям, для которых свою музыку создавали придворные композиторы прошлого.

Программа «Любовные недоразумения» ждет зрителей 24 июля. Этот концерт посвящен жанру оперы, который в XVIII столетии пользовался огромной популярностью благодаря насыщенным событиями либретто с внезапными сюжетными поворотами, коварными интригами и любовными коллизиями.

Оперой пленились композиторы разных стран: англичанин Перселл, французы Люлли и Рамо, немцы Гендель и Телеман, итальянцы Ковалли и Вивальди. Их знаменитые оперные арии и сцены исполнят в сопровождении органа Маргарита Финогентова (меццо-сопрано) и Дмитрий Кондратков (баритон). Дополнят программу яркие инструментальные сочинения этих авторов в исполнении органистки Анастасии Черток.

«Два гения эпохи барокко – Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель – никогда не встречались в жизни. 27 июля они встретятся в концертной программе Екатерины Щербаченко (сопрано) и Елены Приваловой-Эпштейн (орган)», - отмечается в пресс-релизе.

Прозвучат знаменитые арии из опер «Альцина» и «Юлий Цезарь», по праву считающихся одними из лучших творений Генделя. А на органе прозвучит его самое известное клавирное произведение - Пассакалия соль минор. Музыка великого Баха будет представлена его крупными органными сочинениями, среди которых – искусно сделанное переложение Концерта ре минор для двух скрипок и струнных Антонио Вивальди.