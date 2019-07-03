РИАМО - 3 июл. На перегоне Львовская - Гривно Курского направления Московской железной дороги в среду в 19:10 по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №742 Белгород – Москва, в связи с чем произошел сбой в движении поездов на данном участке, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Для того чтобы поезд продолжил движение, на место отправлен вспомогательный локомотив. На период буксировки состава движение поездов организовано по соседнему пути в реверсивном режиме - поезда по возможности поочередно пропускаются в обе стороны», - говорится в материале.

В результате незапланированной остановки пассажирского поезда в пути задерживаются несколько пригородных и пассажирских поездов. Расписание электричек может быть скорректировано, в том числе график движения по диаметральным маршрутам.

«МЖД прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов и ввести их в график», - заключается в сообщении.

Движение на участке Курского направления МЖД возобновили по всем путям после сбоя>>