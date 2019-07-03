РИАМО - 3 июл. Завершилась реставрация 23 надгробий на территории выявленного объекта культурного наследия - некрополя Донского монастыря, в настоящий момент продолжаются работы по сохранению еще семи монументов, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Реставрация художественных надгробий – всегда сложная и кропотливая работа. Зачастую, чтобы вернуть памятникам исторический облик, их приходится предварительно демонтировать. Другая трудность – небольшое пространство вокруг надгробий, из-за которого мастерам иногда непросто добраться до нужных элементов. Сейчас мы приняли итог реставрации целых 23 надгробий Донского некрополя. До начала работ все они были в неудовлетворительном состоянии», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он рассказал, что в ходе работ специалисты вернули многим надгробиям утраченные детали: кресты, барельефы и другие. Например, была полностью воссоздана мраморная облицовка надгробия Павла Яковлева. Кроме этого, все памятники расчистили от биопоражений и загрязнений, а также обработали защитными составами.

«Во время реставрации семейного захоронения князей Щербатовых специалистам пришлось скорректировать план работ. Изначально конструкцию должны были поднимать, но выяснилось, что рядом расположено еще порядка восьми захоронений. Для того чтобы их сохранить, реставраторы провели все работы без подъема, а также устроили специальную систему водоотведения. В настоящее время продолжаются работы еще по семи захоронениям», - добавил Емельянов.