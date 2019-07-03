РИАМО - 3 июл. Представители природоохранных организаций Московского региона встретились с делегацией китайской провинции Хунань, в которую входили сотрудники департамента природопользования провинции, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Встреча прошла в Москве. Гостей принимали член экологического совета при губернаторе Московской области Андрей Пешков, научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ Александр Багин, а также специалисты Минэкологии Московской области.

«Стороны поделились друг с другом опытом природоохранной работы, обсудили проблемы и вызовы, стоящие сегодня перед экологами. Одной из главных тем для обсуждения стала система глобального экологического мониторинга. В Подмосковье началась системная работа по ее созданию», - говорится в сообщении.

Директор недавно созданного ГКУ «Мособлэкомониторинг» Анатолий Враби рассказал о планах по использованию датчиков для дистанционного определения источников загрязнений, о возможности использования в системе мониторинга аэрофотосъемки, использования беспилотников, тепловизоров и мультиспектральных анализаторов. Представители Минэкологии предложили коллегам протестировать приборы мониторинга китайского производства на территории Подмосковья.

Участники встречи обсудили также правоприменительную практику, особенно в части противодействия незаконному недропользованию. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества. Теперь подмосковных экологов ждут в провинции Хунань для продолжения диалога.