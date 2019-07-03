РИАМО - 3 июл. Различные городские фестивали привлекают туристический поток в Москву, туристические агентства планируют туры по графикам городских фестивалей, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Поток туристов прямо связан с нашей фестивальной активностью. Чем интереснее и крупнее фестиваль, тем больше туристов приезжают и из России, и из-за рубежа», - сказал Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что туристические агентства планируют туры по графикам московских фестивалей, а чемпионат мира по футболу в 2018 году дал позитивный толчок развитию туристической отрасли.

«Все фестивали носят ярко выраженный международный характер, в них участвуют десятки различных стран: новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» - десятки стран, практически все европейские крупные города. Или весенние наши фестивали, связанные с а капеллой и хоровым пением. Или фестиваль исторических реконструкций - участники из Великобритании, Америки, Франции, Италии, Азии. Это международные мероприятия», - добавил Собянин.

Так, в столице с 23 августа по 8 сентября пройдет крупнейший ландшафтный фестиваль «Цветочный джем».