РИАМО - 3 июл. Мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания в летнем оздоровительном лагере, показал нарушения в школьном лагере с дневным пребыванием детей в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Сотрудниками министерства в пределах полномочий проведен плановый мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией гарантированного питания в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» и МБОУ «Богородская гимназия города Ногинска».

«В ходе мониторинга в учреждении выявлены многочисленные несоответствия требованиям условий контракта, СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он подчеркнул, что по итогам мониторинга подготовлены рекомендации, которые будут направлены в министерство образования Московской области.