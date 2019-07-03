РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 июл. Энергоустановки для выработки электроэнергии из свалочного газа завезли на закрытый мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, до конца июля они будут протестированы и сданы в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В среду в ходе выездного совещания на объекте председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров проинспектировали ход работ по рекультивации полигона и обсудили этапы с руководством подрядной организации «Экоком».

«Два дня шла поставка оборудования, это блочные электрические энергоустановки, в которых будут перерабатывать свалочный газ в электричество. Сейчас они находятся на участке и до конца июля (2019 года – ред.) будут также протестированы, будет проведена пусконаладка этого оборудования, и они будут готовы к тому, чтобы мы сдали в эксплуатацию заказчику. Срок – 31 июля», - сказал директор компании «Экоком» Алексей Яковлев.

Он добавил, что на полигон «Кучино» планируют завести еще две такие энергоустановки.

Брынцалов отметил, что очистные сооружения для фильтрата планируют запустить до конца августа.

«С подрядчиком проехали по основным точкам на закрытом мусорном полигоне «Кучино». Обсудили вопросы, связанные с фильтратом. До конца июля смонтируют очистные сооружения. Потом будут пусконаладочные работы. До конца августа они должны начать работать», - уточнил Брынцалов.

По его словам, на полигоне продолжают монтировать систему обезвреживания свалочного газа, которая будет состоять из 112 скважин. Склоны на 95% закрыты специальным полимерным материалом, не пропускающим влагу и свалочный газ.

Полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе был закрыт 23 июня 2017 года после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Полностью завершить рекультивацию свалки планируется до конца 2019 года.