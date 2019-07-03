РИАМО - 3 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ильи Денисова замминистра МЧС РФ, ранее Денисов был начальником ГУ МЧС России по Москве, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Денисов был начальником столичного главка МЧС России с 2015 года.

«Назначить: генерал полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Своим указом Путин также освободил от занимаемых должностей начальника Сибирского юридического института МВД РФ, генерал-майора полиции Игоря Медведева, министра внутренних дел по Чувашской Республике, генерал-майора полиции Сергея Неяскина, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-майора внутренней службы Николая Скопинцева и замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игоря Хренкова.

Кроме того, был уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.