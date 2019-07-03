РИАМО - 3 июл. В Московском областном учебном центре в среду стартовала профессиональная программа повышения квалификации «Управление многофункциональным центром (МФЦ)», говорится в сообщении пресс-службы ГБОУ ДПО «Московский областной учебный центр».

«В рамках этой программы участников научат быть хорошими управленцами, правильно подбирать и обучать свой персонал. МФЦ – это корпорация, которой необходимо отдельное внимание, обучение и кейсы», – отметила директор образовательного заведения Дарья Осокина.

Программа построена на следующих ключевых темах: повышение эффективности предоставления услуг в МФЦ, формирование положительного имиджа МФЦ, контроль и оценка эффективности специалистов МФЦ, эффективные технологии поиска и подбора персонала в МФЦ, современные технологии организации обучения сотрудников МФЦ, а также управление персоналом МФЦ.

Образовательный курс рассчитан на три дня. Участников ждет много практики, разбор кейсов и командная работа. Кроме того, планируется выездной модуль – посещение одного из лучших МФЦ Подмосковья в Солнечногорске.

За опытом развития многофункциональных центров в Подмосковье приехали директора и их заместители со всей России: из Республики Башкортостан, Марий Эл, Удмуртской Республики, Ивановской, Воронежской областей, Сургутского района ХМАО-Югры и даже Камчатского края. Среди участников также директор МФЦ Воскресенского района Московской области.