РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В текущем году показатели городского округа Подольск по количеству пожаров ниже средних по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В администрации Подольска в среду прошло оперативное совещание с участием исполняющего обязанности начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Подольск управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области Дмитрия Качкина. Он рассказал о работе отдела и планах на текущий летний сезон.

«Показатели городского округа Подольск по количеству пожаров ниже среднеобластных. С 1 января текущего года изменен порядок ведения статистики пожаров и погибших в них. Теперь в нее включаются все возгорания, а погибшими признаются люди, смерть которых наступила непосредственно на месте пожара и в течение 30 суток после него», - сказал Качкин.

Он отметил, что в марте-апреле 2019 года отделом по надзорной деятельности были проведены внеплановые выездные проверки соблюдения требований пожарной безопасности в четырех населенных пунктах округа, а также в садоводческих товариществах. Работа проводилась в рамках подготовки объектов и территорий к летнему пожароопасному сезону.

По его словам, в апреле-мае проводилась работа по проверке детских оздоровительных лагерей, а в течение лета во время каждой лагерной смены проходят учения по эвакуации детей и персонала, конкурсы и эстафеты на противопожарную тематику.

Также с начала пожароопасного периода к административной ответственности были привлечены 26 граждан. А 13 августа планируется провести тренировку по отработке навыков действий персонала и эвакуации посетителей при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.

«В целях недопущения ухудшения обстановки с пожарами во время пожароопасного периода считаю необходимым проработать вопрос обеспечения маловодных районов городского округа Подольск наружным противопожарным водоснабжением, с подольским филиалом «Межрайгаз» продолжить проверки состояния газового оборудования в квартирах граждан, взять на учет здания, подлежащие сносу и бесхозные строения, и ограничить доступ в них»,- добавил Качкин.