РИАМО - 3 июл. В Можайском городском округе хотят увеличить площадь богатого краснокнижными бабочками заказника «Тесовский лес», который расположен между деревнями Игумново, Ченцово, Первое Мая и руслом Москвы-реки, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Минэкологии подготовило проект паспорта государственного природного заказника областного значения «Тесовский лес». Изначально предполагалось, что площадь заказника составит 475 гектаров, однако после обследования было решено увеличить ее до 517 гектаров, включив в состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) ценные экосистемы.

«Работавшие здесь экологи подчеркивают хорошую сохранность и репрезентативность животного мира: в заказнике обитают 90 видов позвоночных животных, в том числе четыре вида амфибий, один вид рептилий, 64 вида птиц и 21 вид млекопитающих», — говорится в сообщении.

В границах ООПТ выявлено местообитание видов, занесенных в Красную книгу Московской области. Особенный интерес вызывают популяции редких бабочек: медведицы-госпожи, краеглазки эгерии, орденских лент малиновой и малой красной, большой переливницы, перламутровки северной и толстоголовки морфей.

Помимо бабочек, в ООПТ обитают другие краснокнижные виды: очень редкая в Подмосковье орешниковая соня, обыкновенный зимородок, кедровка и речная выдра. Во всех типах естественных местообитаний заказника встречаются горностай, ласка, лось, кабан, обыкновенная лисица.